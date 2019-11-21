كوتينهو: مستوى «السامبا» يتطور وأجواء أبوظبي رائعة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى فيليب كوتينهو نجم المنتخب البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني، سعادته بفوز منتخب بلاده على كوريا الجنوبية بثلاثية ودياً، مساء أول من أمس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وتسجيله هدفاً في مرمى «محاربي التايجوك» بعد غياب عن التسجيل مع منتخب «السامبا».

وقدم كوتينهو أداء جيداً في آخر ودية للمنتخب البرازيلي في عام 2019 استعاد به جزءاً كبيراً من بريقه مع «السيليساو».

وقال كوتينهو لـ «البيان الرياضي» عقب المباراة: قضينا وقتاً رائعاً في أبوظبي وسعداء بالأجواء التي وجدناها هنا في أبوظبي ، واستفدنا كثيراً من الجولة التي قام بها المنتخب وخوضه مباراتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية.

ويعد الهدف الثاني الذي سجله كوتينهو من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء هو الهدف الأول للبرازيل من كرة ثابتة منذ 5 سنوات بعد 72 مباراة لم تشهد تسجيل أي هدف لـ «السيليساو» من كرات ثابتة، إذ كان آخر هدف سجلته البرازيل من كرة ثابتة في مرمى كولومبيا في المباراة الودية التي جرت عام 2014 عن طريق النجم نيمار.

وأضاف كوتينهو: سعيد بتسجيلي هدفاً في المباراة ساهم في الفوز المهم على كوريا الجنوبية، خاصة وأنه فوز جاء بعد 5 مباريات لم نتمكن خلالها من تحقيق أي انتصار.

أداء ليفربول

وأكد كوتينهو أن تركيزه منصب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني المعار له من برشلونة الإسباني، جاء ذلك في رده على تقييمه لفريقه السابق ليفربول وقدرة الفريق الإنجليزي على التتويج بلقب «البريمييرليغ»، مشيراً إلى أن ليفربول يملك فريقاً رائعاً ويقدم أداء مميزاً في الموسم الحالي، ولديه فرصة كبيرة للتتويج باللقب بعد غياب طويل،وعموما لا أفكر كثيراً في فريقي السابق وتركيزي الأكبر مع بايرن ميونيخ.

استفادة

وأكد أليسون بيكر حارس مرمى المنتخب البرازيلي أن منتخب بلاده استفاد من وديتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه استمتع وزملائه بالأجواء الدافئة والمميزة في أبوظبي ، وقال: الأداء تحسن أمام كوريا وقدمنا مستوى أفضل بكثير من مباراتنا مع الأرجنتين ، والفوز على كوريا جاء في وقت مناسب ليقلل من الضغوط على اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة.