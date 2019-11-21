25 لاعباً.. قفزة من «الدكة» إلى طريق النجومية

المصدر: دبي - علي الظاهري

ودع 25 لاعباً دكة الاحتياط في فرق أنديتهم وحققوا قفزة في دورينا، وحجزوا أماكنهم في التشكيلة الأساسية لفرقهم، بعد أن كانوا في قائمة البدلاء الموسم الماضي، وساهم هؤلاء اللاعبون في حصد نتائج إيجابية لأنديتهم، سواء على مستوى بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، أو كأس الخليج العربي، وتتميز القائمة بأن معظم اللاعبين معارون من أندية أخرى.

ومن أبرز اللاعبين سعيد جمعة لاعب العين، وسعيد سويدان «النصر»، وعبد الرحمن صالح «الوصل»، ومحمد جمعة «بيليه» من شباب الأهلي، الحسين صالح «الوحدة»، محمد العطاس وعبد الله رمضان «الجزيرة»، وكل من خميس صالح إسماعيل وسلطان الشامسي وعيسى العتيبة «بني ياس»، ومحمد حمدان الزعابي «الظفرة»، وكل من عبد الله كاظم وعبد الله خميس وعبد الله الصيعري ووليد سراج «حتا»، وعبد العزيز إسماعيل وأحمد الحفيتي والحارس محمد يوسف وفهد حديد وأحمد حبوش «خورفكان»، وخليل خميس، وحميد عباس «الفجيرة»، وكل من حمدان البارود وخالد الشحي وناصر عبد الهادي «اتحاد كلباء».

الأبرز

ومن أبرز اللاعبين الذين برزوا هذا الموسم في نادي الجزيرة وارتفعت نسبة مشاركاتهم كأساسيين مع الفريق مقارنة بالموسم الماضي، كل من محمد العطاس وعبد الله رمضان، ما ساهم في ضمهما إلى قائمة منتخبنا الوطني بعد المستوى المميز لهما، كما تألق سعيد سويدان مع النصر ومحمد جمعة «بيليه» مع شباب الأهلي.

وبرز لاعبو الاحتياط في الأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي، حيث أعاد فريق حتا الذي يقوده المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، 4 لاعبين إلى التشكيلة الأساسية والواجهة بعد أن كانوا على مقاعد البدلاء في أنديتهم السابقة، وتم استقطاب هؤلاء اللاعبين بنظام الإعارة من أنديتهم وهم: عبد الله كاظم من الوصل الذي سجل 3 أهداف مع حتا، وزميله عبد الله خميس من الوصل، وعبد الله الصيعري من الظفرة، إضافة إلى وليد سراج القادم من نادي العين، والذي ارتدى الموسم الماضي شعار نادي اتحاد كلباء.

فرصة

وبرز «خماسي خورفكان» بعد حصولهم على فرصة في الموسم الحالي وهم: أحمد الحفيتي وزميله المدافع عبد العزيز إسماعيل اللذان الذي لعبا مع الفجيرة الموسم الماضي، وأحمد حبوش القادم من دبا الفجيرة، والحارس محمد يوسف الذي ابتعد عن المشاركة في التشكيلة الأساسية مع النصر في الموسم الماضي رغم تألقه مع ناديه الأسبق الشارقة ووصوله إلى قائمة المنتخب في فترة من الفترات، ليجد اللاعب أن الخيار الأنسب هو البحث عن فرصة جديدة مع أبناء الخور ومغادرة دكة البدلاء، إضافة إلى فهد حديد الذي يعتبر حالة استثنائية باعتباره غاب عن الملاعب لفترات طويلة بعد استبعاده عن تشكيلة النصر حتى قبل انتهاء عقده في ديسمبر الماضي مما جعله يؤدي تدريبات منفردة.

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وضمت قائمة فريق بني ياس 3 لاعبين تم إشراكهم أساسيين في المباريات السابقة، وهم خميس صالح إسماعيل الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول أساسياً، وسلطان الشامسي وعيسى العتيبة اللذان لعبا مع الجزيرة في الموسم الماضي، كما نجح محمد حمدان الزعابي في العودة إلى التشكيلة الأساسية مع الظفرة بعد أن كان في دكة الاحتياطي مع فريقه السابق الوحدة.

ونجح نادي اتحاد كلباء، في كسب وجوه جديدة في الفريق، أبرزهم خالد الشحي، إضافة إلى ناصر عبد الهادي بعد غيابه عن التشكيلة مع ناديه السابق الوحدة.

وفضل العديد من اللاعبين في نادي الوصل، الانتقال إلى الفجيرة بعد مشاركاتهم القليلة مع الإمبراطور، منهم خليل خميس وزميله حميد عباس.

وعبس الحظ في وجه مدافع الوصل عبد الرحمن صالح، الذي تألق واستطاع إقناع المدرب الروماني ريجيكامب بأحقية مشاركاته في الموسم الحالي بعد أن كان خارج التشكيلة في العديد من المباريات الموسم الماضي، إلا أن الإصابة المبكرة بالرباط الصليبي التي تعرض لها، أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لعدة مباريات.