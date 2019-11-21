سلطان السويدي يخضع لعملية الرباط الصليبي في دبي غداً

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قرر نادي الظفرة إجراء عملية الرباط الصليبي لمدافعه الشاب سلطان السويدي بمستشفى القرهود بدبي غداً، بدلاً من سفره إلى الخارج، كما يحدث مع الكثير من الحالات المماثلة، ثقة بالطبيب الفرنسي الذي سيقوم بإجراء العملية، ويقوم الجهاز الطبي بالنادي الإشراف على علاج اللاعب.

وأكمل السويدي، تدريبات التأهيل التي تسبق العملية لتليين الغضروف وضمان نجاح العملية، وظهر اللاعب بمعنويات عالية وبذل مجهوداً كبيراً حتى يكون جاهزا للعملية، فيما يواصل محمد سيف الظهير الأيسر الذي كان قد تعرض لإصابة مماثلة الأسبوع قبل الماضي تدريبات التأهيل لإجراء العملية، التي ينتظر أن تكون في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وعانى الظفرة من موجة إصابات في الفترة الماضية، كان أبرزها إصابة الظهيرين السويدي ومحمد سيف، اللذين انتهى موسمهما فعلياً مع الفريق ويحتاجان إلى 6 أشهر فترة علاج وتأهيل .