عبدالعزيز بن حميد يطمئن على استعدادات «كواترو»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، رئيس مجموعة عجمان القابضة مالكة مركز كواترو الرياضي آخر استعدادات فريق كواترو قبل مشاركته في النسخة الأولى من دوري الدرجة الثانية الذي ينطلق اليوم، بمشاركة 10 فرق من مختلف إمارات الدولة ويختتم نهاية مارس 2020، وتابع المباراة الودية التي جرت مساء أول من أمس مع رديف عجمان وفاز فيها كواترو 3-0، وتألق لاعبو الفريق وقدموا عرضاً مميزاً، كما شهد المباراة خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وأحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي في كواترو وعبدالرسول عبدالله مدير مركز كواترو.

لقاء

كما التقى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بلاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة وحثهم على بذل الجهد والمثابرة من أجل الظهور المميز في البطولة، وتمثيل إمارة عجمان بالصورة المميزة كونه الفريق الوحيد الذي يمثل إمارة عجمان في النسخة الأولى من البطولة التي تقام بتنظيم وإشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأوضح أن الهدف من المشاركة في البطولة، المساهمة في إنجاح البطولة في المقام الأول وإعطاء الفرصة للشباب لإبراز إمكانياتهم ومهاراتهم، ودعا لاعبي الفريق بالتحلي بالروح الرياضية في جميع الظروف، واحترام المنافسين والتركيز على العطاء داخل الملعب للوصول للأهداف والنتائج الإيجابية.

استعداد

جاءت استعدادات فريق كواترو مميزة بإقامة 5 مباريات قوية مع أندية الدولة، حيث كانت الأولى مع فريق الرديف بنادي النصر وانتهت بالتعادل 2/‏‏2 وفي الثانية خسر من العروبة بنتيجة 4/‏‏3 والثالثة مع خورفكان، وقدم الفريق عرضاً مميزاً وخسر بنتيجة 4/‏‏1 والرابعة مع الحمرية خسرها 1-2، وسيدشن الفريق البنفسجي مشاركته في الدوري مساء السبت المقبل بمواجهة فريق كلية الدار الجامعية في الثالثة والنصف عصراً في ملعب الأخير بدبي.

تميّز

وقال عبدالرسول عبدالله علي مدير مركز كواترو الرياضي، بأن زيارة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ومتابعته الميدانية أكبر دعم للفريق لتقديم المستويات المتميزة للاعبي الفريق في مشاركتهم الأولى وكلماته للاعبين والجهاز الفني والإداري رسمت خارطة الطريق للفريق الذي سيسعى للتمثيل المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية.

ويشرف على الفريق المدرب الوطني الكابتن خلفان حليس الحاصل على شهادة المدربين المحترفين «برو ليسن» ويعاونه الكابتن محمد الحمادي ويشرف على الفريق الكابتن سالم خلفان ومعه الإداري علي الحمادي، ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى 16 لاعباً مواطناً تم إعدادهم بالشكل الأمثل لخوض غمار البطولة والسعي للمنافسة على المراكز المتقدمة.