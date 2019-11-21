إعلان تفاصيل احتراف ماجد مصبح وأحمد النقبي في إسبانيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تفاصيل احتراف اللاعب ماجد محسن مصبح حارس مرمى نادي الشارقة، واللاعب أحمد النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء في صفوف نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم أحد أندية الليغا الإسبانية.

جاء ذلك عبر مؤتمر صحافي عقد أمس بفندق شيراتون الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى الحزامي الأمين العام، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، وعلي حسين اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم.

وتم الإعلان عن تقديم الثنائي من قبل نادي ليغانيس بين شوطي مباراة النادي مع برشلونة في ملعب ليغانيس السبت المقبل، على أن يعود اللاعبان لحين استكمال بقية إجراءات الانتقال للنادي الإسباني خلال ستة أشهر مقبلة.