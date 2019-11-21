بوزنجال: لا تقسوا على «الأبيض»

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

طالب محمد سعيد بوزنجال، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، الشارع الرياضي بعدم القسوة على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المرحلة الحالية، بعد النتائج السلبية الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، مشيراً إلى أن «الأبيض» سيعود إلى مستواه الطبيعي، وسيسترد عافيته في أقرب فرصة.

وقال: «هناك بطولة مقبلة تنتظر منتخبنا بعد خمسة أيام، ومبارياتها كلها تعد «ديربيات»، نظراً إلى حالة الحماس الكبيرة التي تشهدها المسابقة بين دول الجوار، وعلى اللاعبين أن يشعروا بالمسؤولية المضاعفة تجاه هذه البطولة»، لافتاً إلى أن ضخ دماء جديدة في تشكيلة المنتخب من الأمور الجيدة، لكن البطولة المقبلة تحتاج إلى عناصر الخبرة، حتى نحافظ على مكانة الكرة الإماراتية.