جوران : خورفكان قادر على تخطي شباب الأهلي في العوير

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان، جاهزية فريقه التامة لمواجهة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل في العوير ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق المضيف يضم عناصر جيدة ومعظمهم يلعبون في المنتخبات الوطنية، لكن ذلك لا يمنعنا من تحقيق الانتصار على شباب الأهلي، وفريقي جاهز عدة وعتاداً للمواجهة وسيظهر بشكل أفضل.

وأشار المدرب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إلى أنه استغل فترة التوقف التي استمرت لنحو أسبوعين، وقام برفع معدلات اللياقة البدنية العالية لدى اللاعبين، وهدفهم الظهور بصورة مشرفة وتحقيق الفوز الأول في المسابقة الحالية.

وأكد جوران أنه طالب لاعبيه بضرورة اللعب بجدية وحماس أمام شباب الأهلي الساعي إلى التأهل لمرحلة دور الثمانية، ونحن عازمون على إحراجه بملعبه ووسط أنصاره.

وأشار جوران إلى أنه سيقوم بوضع التشكيل المناسب للمباراة، لافتاً إلى جاهزية كافة لاعبي الفريق للمشاركة في موقعة ملعب العوير، منوهاً بأن خورفكان يمتلك ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة في المسابقة.