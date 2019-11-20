خيمينيز: سنلعب أمام الوصل للفوز رغم ضمان التأهل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في مواجهة الوصل بعد غد الجمعة في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي رغم تأهل الفريق رسمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة في ظل تصدره للمجموعة الثانية.

وقال خيمينيز إن المباراة مهمة بالنسبة له حتى وإن كان الفريق ضمن التأهل للدور التالي كونها فرصة لمنح اللاعبين الصغار مساحة أكبر للمشاركة في المباريات، مشيراً إلى أنه سيقرر إمكانية الدفع بلاعبي المنتخب الأولمبي العائدين إلى صفوف الفريق بناء على مدى جاهزية كل عنصر خلال الحصتين التدريبيتين الأخيرتين، خاصة وأنه من واقع خبرتي عندما يعود لاعب لناديه بعد المشاركة مع المنتخب قد لا يكون في كامل التركيز، موضحاً أنه سيرى إمكانية الدفع بإسماعيل مطر أو منحه المزيد من الراحة بعد غيابه عن المباراة الماضية.

واعتبر مدرب الوحدة فترة التوقف الحالية للدوري إيجابية للفريق لإعادة ترتيب الأوراق ومنح الفرصة للعناصر التي لم تشارك في مباريات الدوري، مؤكداً أن الوصل فريق جيد ويدخل المباراة بدافع الفوز من أجل التأهل وهو ما يجعل المباراة صعبة على الطرفين.