الظفرة يتدرب تحت المطر ومدربه يؤكد الجاهزية للجزيرة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أدى الظفرة تدريباً مساء اليوم الأربعاء على ملعبه بالزعفرانة تحت المطر، تأهباً لمباراته أمام الجزيرة بعد غد الجمعة في الجولة السادسة من منافسة كأس الخليج العربي بعد أن أتفق الجهازان الفني والإداري على أهمية التدريب وملائمة الطقس.

وقبل الدخول إلى أرضية الملعب وأعلان بداية الحصة التدريبية أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الفوز لضمان التاهل إلى المرحلة المقبلة، وقال : لدينا مباراتين نجتاج فيهما إلى نقطة أو نقطتين على الأقل حتى ننال بطاقة التأهل، واذا لم ننجح في الخروج بنتائج إيجابية علينا ان نتقبل الخروج من المنافسة والإعتراف بالإخفاق.

واستطرد رازوفيتش وقال : "لكنني أثق في قدرات اللاعبين وأعلم أنهم سيقدمون مباراة جيدة أمام منافس كبير وسيؤكدون جدارتهم بالمواصلة في البطولة، الحقيقة ان الجزيرة يظل فريقا كبيرا حتى وإن لعب المباراة بدون عناصره الدولية أو فقد عددا منهم بسبب الإصابات لانه يمتلك بدائلا متميزة".

ورمى مدرب الظفرة الكرة في ملعب لاعبيه ذاكراً ان تحقيق الفوز بيدهم ، مشدداً على أهمية اللعب بقوة وقتال في أرضية الملعب من أجل التأهل لان هذا النجاح سيكون محسوبا لهم وليس للمدرب.