الفجيرة يخسر مواجهة ضمك السعودي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

خسر فريق الفجيرة مباراته الودية أمام ضمك السعودي بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء وأضاع لاعبو الفجيرة فرصاً عدة بسبب غياب اللمسة الأخيرة بجانب التسرع وعدم التركيز.

وفي المقابل استغل ضمك السعودي فرصة وحيدة من ركلة جزاء سجل عبرها هدفه الوحيد وهو الفوز الثاني للنادي السعودي خلال معسكره بالدولة، حيث سبق له الفوز على خورفكان 3 - 2.

ويستعد فريقا الفجيرة وخورفكان للجولة السادسة من كأس الخليج العربي، إذ يواجه خورفكان 22 الجاري فريق شباب الأهلي، يبحث عن فوزه الأول في المجموعة الأولى للبطولة، فيما يلاقي الفجيرة نظيره الشارقة 23 الجاري، ويحتل الفريق وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.