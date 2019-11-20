حميد يوسف: فترة التوقف مهمة لترتيب الأوراق

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد حميد يوسف، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أن التعديلات الجديدة التي أجرتها رابطة المحترفين على روزنامة الموسم، ومنها دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في أعقاب التطورات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 24» التي ستقام من 26 الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل.

وجدت قبولاً كبيراً من جميع ممثلي الأندية الذين حضروا الاجتماع مع الرابطة في مقر اتحاد الكرة في دبي، لافتاً إلى أن كل الفرق، وليس الوصل، كانت بحاجة إلى فترة راحة لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات، مشيراً إلى أن كل الفرق أجمعت على أهمية البرمجة الجديدة للمسابقات ولا يوجد أي اعتراض، وأن فترة التوقف مهمة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق.

وأشاد حميد يوسف بالروح التي غلبت اجتماع رابطة المحترفين مع الأندية حيث كان الجميع على قدر المسؤولية، وسعوا إلى التعاون مع اتحاد الكرة والرابطة بما يخدم الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة، وقال: «كل ممثلي الأندية الذين حضروا الاجتماع المشترك مع الرابطة أجمعوا على أن تعديلات روزنامة مسابقات الموسم تمت بأفضل صورة ممكنة، وفق الظروف المتاحة خلال تلك المرحلة».

أمنية

وتمنى حميد يوسف التوفيق لـ«الأبيض» خلال الفترة المقبلة، وأن يقدّم الأداء المنتظر من لاعبيه، بما يعزز فرص التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والمرحلة الثانية من التأهل لمونديال 2022.

وقال: «أمام المنتخب دور كامل من مباريات التصفيات، وستكون مواجهاته مع منافسيه على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وفوزه خلال هذه المباريات سيعزز فرصه لنيل بطاقة التأهل عن المجموعة السابعة».

فترة جيدة

وعما إذا كان الوصل سيستغل فترة التوقف لإعادة ترتيب حساباته من جديد، أكد حميد يوسف أن الوصل بدأ في الفترة الأخيرة يسير بشكل جيد.

وتحسّنت النتائج وتقدم الفريق في الترتيب إلى المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ما يخفّف الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، ويدفعهم إلى مزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، الذي سيكون فرصة لمواصلة الجهود للارتقاء بأداء الفريق واللاعبين.

استشفاء

ووصف حميد يوسف فترة التوقف الحالية للدوري بأنها فرصة لاستشفاء بعض اللاعبين المصابين في الوصل، والسعي لإعادة ترتيب الأوراق كافة، بما يخدم تطلعات جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.