ماجد مصبح والنقبي إلى ديبورتيفو ليجانيس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يعقد مجلس الشارقة الرياضي مؤتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليجانيس الإسباني لكرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى «لا لايغا».

وينتقل بموجب الاتفاقية كل من حارس نادي الشارقة ماجد محسن مصبح «21 عاماً»، وأحمد عامر النقبي مهاجم كلباء «مواليد 1998» للاحتراف في النادي الإسباني.

ويشارك في المؤتمر عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الرياضي، وعلي حسن اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وبحضور ماجد مصبح وأحمد النقبي

وأوضح عيسى هلال أن مؤتمر تقديم اللاعبين مع ناديهما الجديد في إسبانيا سيقام 23 الجاري بين شوطي مباراة ليجانيس وبرشلونة في الجولة 14 لـ «الليغا» التي ستقام بملعب ليجانيس

وقال: سعْي مجلس الشارقة الرياضي لإطلاق مشروع احتراف لاعبين مواطنين من الشارقة في دوريات أوروبية يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،

لافتاً إلى أن نجاح المجلس في المبادرة جاء بفضل السمعة الطيبة للدولة والمكانة العالمية التي يحظى بها صاحب السمو حاكم الشارقة، وهذا ما لمسه الجميع بعد زيارة سموه الناجحة بكل المقاييس إلى إسبانيا الشهر الماضي.

مشروع

وأضاف: يسعى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى تبني مشروع متكامل لتطوير منظومة الاحتراف من خلال أفكار خارج الصندوق وبآليات منضبطة لمساعدة لاعبينا وأنديتنا وتشجيعهم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الدوريات الأوروبية في سن مبكرة، ما ينعكس إيجاباً على كرة الإمارات.

اهتمام

وأشاد عيسى هلال باهتمام إسبانيا باللاعبين الناشئين وإنشاء أكاديميات بمواصفات عالمية جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، وتحقيقها طفرة كبيرة من خلال سَن قوانين وتشريعات مرنة للرياضة بمقوماتها الاحترافية، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الرياضة.