عجمان يلعب مباراة ودية قبل الجولة 8 للدوري

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي عجمان بقيادة المدرب أيمن الرمادي وضع ترتيبات جديدة لبرنامج إعداد الفريق خلال الفترة الحالية بعد تأجيل دوري الخليج العربي وتعديل مواعيد الاستحقاقات الخاصة بمسابقتي كأس الخليج العربي وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وفرض التأجيل ابتعاد «البرتقالي» عن اللعب التنافسي حتى نهاية الشهر الحالي، وسوف يمنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة ليومين نهاية الأسبوع الحالي على أن تستمر التدريبات يومياً حتى موعد مباراة الوصل يوم 30 الجاري، وتقرر خوض مباراة ودية عقب مباراة الوصل بـ 3 أيام استعداداً لمواجهة مضيفه اتحاد كلباء بالجولة الثامنة لدوري الخليج العربي المقررة 10 ديسمبر المقبل.

نتائج

ويترقب الجهاز الفني نتائج الجولة السادسة لكأس الخليج العربي يومي الجمعة والسبت المقبلين للتعرف على نتائج فرق مجموعته الثانية، والتي ستحدد حظوظه الضئيلة في التأهل، ففي حال تلاشي الحظوظ وفقاً لما تسفر عليه النتائج، سيتعامل الجهاز الفني مع مباراة الوصل كجزء من الإعداد للدوري على أن تكون المباراة الودية المقررة يوم 3 أو 4 ديسمبر المقبل بمثابة تجربة ثانية للفريق قبل استئناف الدوري.

لا إصابات

واطمأن الجهاز الفني على الوضع الصحي للاعبين بعد تعافي المدافع محمد سبيل من إصابة خفيفة شعر بها خلال الفترة الماضية، وأصبح الموقف مطمئناً بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات التي استأنفها الفريق الأحد الماضي، وانضم للفريق محترفه الغامبي أبوبكر تراولي الذي تم استدعاؤه لمنتخب بلاده للمشاركة في مباراة الكوتغو في تصفيات أفريقيا.