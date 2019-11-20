وينك يا «فار»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يبدو أن تقنية الفيديو (فار) التي يشكو منها عدد من فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم أصبحت مطلوبة في دوري الدرجة الأولى وبقوة، لتكون أساسية في كل المباريات وليس في المباريات المهمة والحساسة فقط. كما يفعل المنظمون للبطولة، حيث بدأ الحديث مبكراً عن الأخطاء التحكيمية، رغم مرور أسبوعين فقط على انطلاقة منافسات «الهواة».

ظهر الأمر في أكثر من مباراة وعلى سبيل المثال فإن مواجهة مصفوت مع العربي شهدت واقعة كانت تستدعي وجود تقنية «فار»، بعد أن سجل العربي هدفاً مشكوكاً في صحته في الوقت بدل الضائع ليحتج عليه لاعبو مصفوت وجهازهم الفني، وأبدوا حزنهم لعدم وجود «فار».

وخصوصاً أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل لتخلق هذه الحالة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة وجود «فار» في كل المباريات.