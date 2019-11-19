نقل مباراة شباب الأهلي وخورفكان إلى العوير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقرر نقل مباراة شباب الأهلي وضيفه خورفكان، والمقررة الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة لكأس الخليج العربي، إلى ملعب شباب الأهلي بالعوير.

وجاء القرار نظراً لعدم الانتهاء من الصيانة الشتوية لأرض ملعب استاد راشد، مع الإبقاء على توقيت إقامة المباراة، لتنطلق في السادسة مساءً.

وكان شباب الأهلي، قد حسم تأهله إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي، بوصوله إلى النقطة 10، وصدارته للمجموعة الأولى، وستكون مباراته مع خورفكان الأخيرة له في الدور التمهيدي.

فيما يحتل خورفكان المركز السادس قبل الأخير برصيد 3 نقاط، ويحتاج إلى الفوز بمباراتيه المقبلتين، مع تعثر الفرق الثلاثة، الظفرة والنصر والجزيرة، والمتنافسة على البطاقتين الباقيتين من المجموعة الأولى، بعد حجز شباب الأهلي والعين، أول بطاقتين للدور ربع النهائي.