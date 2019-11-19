وليد عباس يغيب عن شباب الأهلي حتى نهاية الدور الأول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض وليد عباس، لاعب منتخبنا الوطني والفريق الأول بنادي شباب الأهلي، إلى إصابة تبعده عن الملاعب حتى نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي.

وأعلن نادي شباب الأهلي، أن المدافع الدولي، يحتاج إلى فترة علاج تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وتمنى النادي الشفاء العاجل للاعب، ليعود لمواصلة عطائه مع منتخبنا الوطني والنادي.

ويعد وليد عباس، أحد أعمدة الدفاع في المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، ويعتبر غيابه خسارة كبيرة لـ"الأبيض" المقبل على المشاركة في كأس الخليج بعد أيام قليلة، وكذلك ناديه المتميز هذا الموسم بقوة الدفاع، وينافس بقوة على كافة ألقاب الموسم.