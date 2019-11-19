الانضباط تدعو أطراف مباراة مسافي ودبا الفجيرة للتحقيق معهم

المصدر: دبي - العوضي النمر

دعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أطراف مباراة مسافي ودبا الفجيرة من إداريين وحكام للاستماع إليهم في جلسة اللجنة يوم الثلاثاء المقبل. والنظر فيما حدث خلال المباراة التي أقيمت الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى. وذلك بناءً على شكوى مسافي، والتي طالب فيها بإعادة المباراة وتحمل اتحاد الكرة النفقات المترتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي. وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي إن اللجنة نظرت كذلك في شكوى وكيل اللاعبين عمر الصادقي ضد الجزيرة ومطالبته بتنفيذ حكم سابق بتسديد 611 الف و500 درهم لصالح اللاعب محمد عايض. وتقرر إخطار الجزيرة بالسداد قبل جلسة الثلاثاء المقبل.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الوحدة 30 ألف درهم بسبب حصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة الفريق أمام عجمان في كأس الخليج العربي.

واعتبرت نادي العين فائزا على الظفرة بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس الخليج العربي نتيجة عدم التزام الظفرة بالعدد المقرر لمشاركة الفئات المستثناة من أبناء المواطنات.

يذكر أن العين فاز في المباراة بهدفين.