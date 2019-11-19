عبدالعزيز العنبري: اصبروا على «الأبيض» ومارفيك من أفضل المدربين

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الكرة بنادي الشارقة أن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا، يعتبر من أفضل المدربين، مشيراً إلى أن «الأبيض» حالياً لا يعتبر سيئاً رغم الخسارة الأخيرة من منتخب فيتنام، حيث إن الظروف الأخيرة لم تخدم المنتخب خاصة في ظل وجود غيابات مؤثرة، أدت إلى الخروج بنتيجة سلبية.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: لنتحدث بواقعية، ونؤكد أن غياب عناصر مهمة مثل هداف الفريق ولاعبين في الارتكاز، أثرت على المنتخب في مباراة فيتنام، وسيعاني أي مدرب في المباراة لو تعرض لظروف مشابهة.

إيجابية

وطالب العنبري الشارع الرياضي، بالتفاؤل حيال المرحلة المقبلة، والتعامل بطريقة إيجابية، خاصة أن اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهلهم، ومن الضروري التكاتف جميعاً من أجل حصد أفضل النتائج.

وقال: ندرك جيداً غضب الشارع الرياضي، ونعلم أن الجميع كان يعلق آمالاً أكبر على المنتخب الحالي. وعلينا جميعاً تقديم الدعم والمساندة لـ«الأبيض» في الوقت الراهن، وثقتنا كبيرة بعودة منتخبنا قريباً لتقديم مستويات أفضل وحصد نتائج إيجابية.

وجوه شابة

ولفت إلى أن المجموعة الحالية في صفوف المنتخب، لا تعتبر سيئة وغالبيتهم من الوجوه الشابة، وهم لا يملكون الخبرة الكافية وبحاجة إلى الدعم والصبر، مشدداً على أهمية الابتعاد عن النقد السلبي خاصة أننا نحتاج هؤلاء في الملعب ليقدموا أفضل عطاء، وعلى الجميع مساندتهم في هذه الظروف أكثر من الفترة التي قد تشهد تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح أن المنتخب يضم تشكيلة من أفضل اللاعبين بقيادة مدرب يعتبر جديد على «الأبيض» وأمامه الوقت لاكتشاف أمور جديدة في الفترة المقبلة.

طموح

وعن طموحه لقيادة المنتخب مستقبلاً خاصة في ظل مطالب البعض في الشارع الرياضي لتولي تدريب «الأبيض»، قال: كل شخص يملك طموحاً، وما سيكتبه الله سيكون خيراً، ولكن المدربين الذين يمرون على المنتخب ليسوا سيئين، وإنما يملكون خبرة طويلة، وأدعو الجميع إلى التحلي بالصبر في الفترة المقبلة ومساندة المنتخب.

تأثير

وعن التأثير السلبي لوجود اللاعب المقيم على المنتخب بعد إلغاء شرط الإقامة في الموسم الحالي واستقطاب لاعبين من الخارج، قال العنبري: اللاعب المقيم «بريء» من نتائج المنتخبات، ولا علاقة له بنتائج وأداء «الأبيض» في الفترة الماضية، خاصة أن مشاركته محدودة على مستوى جميع الأندية في دورينا.

* تفـاءلوا.. فاللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية الكبيرة

* المجموعة الحالية تحتاج إلى المزيد من الخبرة

* الظروف لم تخدمنا أمام فيتنام وعودة المنتخب «مسألة وقت»

* قيادة «الأبيض» طموح يراود كل المدربين

Ⅶ اللاعب المقيم «بريء» ومشاركته في الدوري محدودة