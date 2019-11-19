العيون على قمة البحرين والعراق

المصدر: نيقوسيا - أ ف ب

تشهد الملاعب العربية مواجهات مهمة اليوم في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا2023.

وستكون العيون على القمة الساخنة بين المنتخبين العراقي وضيفه البحريني على ملعب عمان الدولي في الأردن بالمجموعة الثالثة، ويسعى البحرين إلى التفوق على «أسود الرافدين»، الذي يأمل مواصلة انتصاراته في المجموعة الثالثة، وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط مع البحرين الثاني.

ويسعى منتخب سوريا للفوز الخامس توالياً، خلال استضافته نظيره الفلبيني في دبي بالمجموعة الأولى،ويأمل منتخب الأردن في استعادة التوازن، عندما يستضيف تايوان بالمجموعة الثانية، فيما تطمح الكويت إلى تأكيد تفوقها عندما تحل ضيفاً على نيبال بالمجموعة نفسها.

ويطمح منتخب لبنان إلى اقتناص صدارة المجموعة الثامنة، عندما يواجه ضيفه الكوري الشمالي، وفي المجموعة الرابعة، يخوض منتخب فلسطين اختباراً صعباً أمام أوزبكستان، فيما يأمل اليمن في فوزه الثاني توالياً، عندما يستضيف سنغافورة في البحرين.