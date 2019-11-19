سعيد جاسم.. فرحة منقوصة

المصدر: دبي - علي الظاهري

يعيش سعيد جاسم لاعب حتا، فرحة منقوصة، رغم تألقه وتسجيله هدف الفوز في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، في كأس الخليج العربي، حيث يعاني اللاعب من مطاردة شبح الإصابة له، سواء في المباراة الماضية، التي خرج منها بعد تسجيل الهدف، أو غيرها من المناسبات.

وبدأت قصة سعيد مع الإصابة في معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في صربيا، وتكرر المشهد لأكثر من مرة منذ التحاق اللاعب بكتيبة «الإعصار»، قادماً من نادي شباب الأهلي، ما حرمه من المشاركة في العديد من المباريات.

وكشف ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، أن اللاعب سيخضع للراحة من أسبوع إلى ثلاث أسابيع، حيث تم تشخيص الإصابة الأخيرة، بأنها تمدد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

ومن المحتمل أن يسافر اللاعب للخارج للعلاج والتأهيل، وفقاً للقرار الذي سيتم اتخاذه في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الإصابة ذاتها، تعرض لها اللاعب في بداية انضمامه للفريق خلال المعسكر الخارجي، وعانى من إصابة أخرى في الأنكل. وتمنى الفلاسي أن يتماثل اللاعب للشفاء التام في الأيام المقبلة، قبل استئناف جولات الدوري في شهر ديسمبر المقبل.