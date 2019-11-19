رابطة المحترفين في منتدى الدوريات العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت رابطة المحترفين في الاجتماع السنوي لمنتدى الدوريات العالمية لكرة القدم في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 34 رابطة دوري محترفة، وتعتبر المشاركة هي الأولى للرابطة التي أعلنت في أكتوبر انضمامها للمنتدى الذي يجمع روابط الدوريات المحترفة في العالم، ومثل الرابطة في الاجتماع مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة.

وشهد الاجتماع اختيار انريكي بونيا، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري المكسيكي رئيسًا جديدًا للمنتدى خلفًا للألماني كريستيان سايفرت.

والترحيب بالاتفاقية التي وقعها المنتدى مع الاتحاد الدولي «فيفا» لتطويرأنظمة الحوكمة في كرة القدم وتم التشديد على أهمية تقنين دور وكلاء اللاعبين ودعمهم للإصلاحات التي أعلنها «فيفا» مؤخرًا وتشمل إصدار رخص لوكلاء اللاعبين ووضع سقف للمبالغ التي يتقاضاها الوكلاء من انتقالات اللاعبين، وناقش الاجتماع الشكل الجديد لمونديال الأندية والتي ستقام في الصين عام 2021، وتم الاتفاق على تقديم مقترح للاتحاد الدولي بخصوص توزيع المقاعد بصورة تحافظ على توازن المنافسة.

وأكد المجتمعون رفض العنصرية في كرة القدم، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لجمع البيانات من الدوريات المختلفة، لرصد أفضل الممارسات عالميًا وتقديم مقترحات للمنتدى لمحاربة الظاهرة السلبية.