علاج سالمين عند طبيب ميسي في برشلونة

غادر علي سالمين لاعب المنتخب والوصل، أمس، إلى برشلونة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية على ركبته لدى أحد الأطباء الجراحين المتخصصين في هذا النوع من الإصابات، والذي سبق له علاج نجم برشلونة ميسي، وجاء سفر سالمين للعلاج على نفقة اتحاد الكرة.

وكان سالمين تعرض للإصابة مجدداً في الركبة خلال المعسكر الأخير للمنتخب تحضيراً للقاء فيتنام التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2013، ما حرمه من المشاركة في المباراة.

وكشف حميد يوسف مشرف فريق الكرة بالوصل أن إصابة علي سالمين في مكانة الإصابة السابقة بالركبة نفسها، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً بين الوصل وطبيب المنتخب للاستشارة والوقوف على إصابته، والاطمئنان عليه.