تيتي في قلب الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً غداً، استعادة ذكريات الزمن الجميل بين مدرب السامبا أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، وعدد من المسؤولين، حيث حرص عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على متابعة جانب من التدريبات، والتقى بالمدير الفني للمنتخب البرازيلي وتسلم منه قميص «السيليساو»، فيما حرص عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة، على إهداء قميص «العنابي» ودرعاً تذكارية لتيتي الذي درب «أصحاب السعادة» لفترة قصيرة في عام 2010 ويملك علاقات جيدة مع نادي الوحدة، وتبادل عبدالله سالم الحوار مع تيتي في استعادة للذكريات مع المدرب المميز متمنياً له التوفيق، ومؤكداً أنه في قلب الوحدة دائماً.

حضر مران البرازيل عدد كبير من وسائل الإعلام البرازيلية والكورية .