قميص نيغريدو مطلوب في الصين

المصدر: دبي- عدنان الغـربي

حضر 5 مشجعين صينيين مباراة النصر والجزيرة، الجمعة الماضي، بالجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، من أجل مشاهدة نجمهم المفضل، الإسباني نيغريدو وهو على أرضية الملعب، نظراً لعدم توفر قميص نيغريدو في متجر النادي في الوقت الحالي، قام الأصدقاء الخمسة بالتقاط صورة جماعية لهم بجانب صورة كبيرة لنيغريدو داخل المتجر قبل أن يبتسم لهم الحظ بلقاء اللاعب نفسه، عندما كان بصدد الخروج من الملعب بنهاية المباراة.

وأبدى أحدهم إعجابه بنيغريدو، منذ أن كان لاعباً في ريال مدريد ثم سطع نجمه مع إشبيلية الإسباني مؤكداً أنه وأصدقاءه سعداء بحضور إحدى مبارياته.

وجاء المشجعون الصينيون إلى دبي لتشجيع منتخب بلادهم في مباراته أمام سوريا ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم ، بملعب مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي وقاموا بتأخير موعد عودتهم حتى يتمكنوا من حضور مباراة النصر والجزيرة من أجل نيغريدو.