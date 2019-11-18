الجولة 8 للدوري 10 ديسمبر وختام الموسم 28 يونيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت رابطة المحترفين إجراء تعديلات في روزنامة الموسم، في ضوء مشاركة منتخبنا في «خليجي 24» واعتمدت المواعيد الجديدة للمسابقات حيث تقام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، والتاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، والعاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة 12 يومي 1 و2 يناير 2020، ويختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23 و24 يناير، وتقرر أن يكون ختام الموسم الكروي 28 يونيو.

وشهدت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعديلات عدة، حيث يقام دور 16 يومي 23 و24 ديسمبر، ربع النهائي يومي 21 و22 فبراير 2020، ونصف النهائي في 16 مارس، كما تم اقتراح موعد 30 أبريل لنهائي كأس رئيس الدولة لحين الحصول على الموافقة النهائية.

كأس الخليج

وبالنسبة لبطولة كأس الخليج العربي، فتقام الجولة السادسة يومي 22 و23 الجاري، والسابعة يومي 28 و30 من الشهر نفسه، فيما يقام ربع نهائي البطولة 6 ديسمبر المقبل، وسيقام نصف النهائي «9 يناير» والنهائي «17 يناير» من غير اللاعبين الدوليين.

جاء ذلك في اجتماع الرابطة أمس بمقر اتحاد كرة القدم بدبي، برئاسة عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وحضور إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي اتحاد الكرة الأندية المحترفة والقنوات التليفزيونية المالكة لحقوق بث المباريات.

الأنسب

وقال عبدالحميد المستكي:تعد المواعيد الجديدة الأنسب لجميع الأطراف،وواجهتنا العديد من التحديات في إعادة برمجة أجندة الموسم، حتى وصلنا لهذه المواعيد.