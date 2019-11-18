عبد الله حسن يحلل مونديال الشباب لمدربي آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

قدم المحاضر عبد الله حسن، تحليلاً متميزاً لمباريات كأس العالم للشباب تحت 20، التي أقيمت في بولندا، جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الشباب الآسيوي الثالث في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتضمنت المحاضرة تحليلاً للأهداف والتوجهات التكتيكية الجديدة في الشق الهجومي للعبة، وفاعلية تطوير الاستحواذ على الكرة، ودور حارس المرمى في تطبيق القوانين الجديدة للعبة، وكيفية بدء اللعب داخل منطقة خط الـ 18، وتحرك الحارس أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وحضر عبد الله حسن المؤتمر ممثلاً لـ «فيفا»، وشهده مجموعة كبيرة من المختصين بالكرة الآسيوية، ويحرص الاتحاد الآسيوي على عقد المؤتمر، ضمن جهوده لنشر كرة القدم في القارة.