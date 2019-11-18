مكاسب كبيرة لتجربة معايشة ناشئي أبوظبي في اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح تجربة «معايشة» ناشئي أندية أبوظبي تحت 16 سنة لأكاديمية نادي اوراوا ريدز الياباني، والتي أقيمت على مدار 8 أيام في طوكيو، ضمن المرحلة السابعة من اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز التعاون الدولي الياباني ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم، وشهدت فترة المعايشة تدريبات صباحية ومسائية لناشئي أبوظبي، إضافة إلى لعب 3 مباريات ودية مع فريق أكاديمية أوراوا ريدز الياباني تحت 16 سنة، وفريق تحت 18 سنة وفريق المدرسة العليا للأكاديمية بجانب زيارة متحف كرة القدم الياباني، الذي افتتح أواخر عام 2003، ويطلق عليه «بيت الكرة»، ويتضمن أقساماً مختلفة، لتخليد اللحظات التاريخية في عالم كرة القدم، وأهم الإنجازات «الساموراي».

من جانبها أشادت حورية الطاهري رئيسة الوفد ومدربة الفريق وممثلة مجلس أبوظبي الرياضي بالمكتسبات، التي عاد بها ناشئو أندية أبوظبي، وأهمها هو تعلم الانضباط التكتيكي، الذي تتميز به كرة القدم اليابانية ما سيعود بالفائدة على اللاعبين وأنديتهم، وقالت: أتمنى من اللاعبين نقل مكتسبات المعايشة إلى زملائهم اللاعبين في أندية أبوظبي.

ضم الوفد اللاعبين: سالم محمد، هزاع سبيت، حمد فهد «الجزيرة»، سلطان زايد، سيف محمد، عادل عبد الله «بني ياس»، سعيد أحمد، علي محمد، مبارك سالم، خالد ناصر، عبد الله خالد «الوحدة»، خالد صالح، محمد جاسم، خالد الحساني «العين»، سعود خالد، علي الحمادي «الظفرة».