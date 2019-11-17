الأولمبي يهزم اوزباكستان بهدفين مقابل هدف

المصدر: دبي-العوضي النمر

حقق الأبيض الأولمبي فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على نظيره أوزباكستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب شباب الأهلي في العوير لحساب الجولة الثالثة لمنافسات بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة في نسختها الثالثة.

افتتح زايد العامري التسجيل للأبيض في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعرض اللاعب على صالح للإصابة الأمر الذي جعل مدرب الأبيض الأولمبي سكوزرا يعمد إلى تبديله واشراك عبد الله أنور بديلاً له والذي سجل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 60 مستفيداً من تمريرة زميله البديل يحيي الغساني داخل منطقة الجزاء واضعاً الكرة في المرمى. وقبل صافرة النهاية سجل امنوف هدف الضيوف الوحيد

وأشرك سكورزا في اللقاء ستة لاعبين من سباعي منتخب الإمارات الأول بعد انضمامهم أمس إلى تدريبات المنتخب بعد فراغهم من مباراة فيتنام الخميس الماضي والتي خسرها الأبيض بهدف.