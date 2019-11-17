تأجيل دوري الخليج العربي بسبب مشاركات المنتخب

المصدر: دبي-العوضي النمر

وافقت أندية دوري الخليج العربي على مقترح رابطة المحترفين بتأجيل دوري الخليج العربي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في "خليجي 24"حيث ستقام الجولة الثامنة يوم 10،11 ديسمبر المقبل، بدلا من 22، 23 من نوفمبر الجاري، على أن ينتهي الدوري يوم 28 يونيو، فيما ستقام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يومي 23، 24 ديسمبر المقبل.

وتقرر إقامة مباريات الدور قبل النهائي ونهائي كأس الخليج العربي بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب مشاركتهم في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن.