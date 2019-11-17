شارك واربح تذكرتين لحضور مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة في أبوظبي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري عند الساعة 5:30 لقاءا كرويا مثيرا يجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية.

تقدم لكم صحيفة البيان فرصة لربح واحدة من 10 جوائز، كل رابح سيحصل على تذكرتين من الفئة الأولى قيمة كل تذكرة 445 درهم إماراتي لحضور القمة الكروية المثيرة.

كل ما عليكم فعله هو إعادة مشاركة الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي لتدخلوا السحب على الجوائز بشكل تلقائي.

ستقوم صحيفة البيان بنشر أسماء الرابحين والتواصل معهم غدا الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن بدء طرح مبيعات تذاكر المواجهة العالمية المرتقبة التي تجمع البرازيل وكوريا الجنوبية في العاصمة أبو ظبي يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل في استاد محمد بن زايد، للجماهير ولكافة عشاق المنتخبين.

وستكون تذاكر المباراة متاحة عبر الموقع الالكتروني: https://www.ticketmaster.ae ، ابتداءً من 120 درهم، والاستفادة من العرض المخصص لمن يحجز تذاكره بصورة مبكرة.

ويضم المنتخب البرازيلي، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، تشكيلة متكاملة من النجوم، ومن المقرر أن يشارك في المباراة نخبة اللاعبين البارزين مثل: غابرييل جيسوس، وفيليبي كوتينهو، وروبرتو فيرمينو، وثياغو سيلفا، وأليسون بجانب نجوم منتخب كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام والدوري الإنجليزي سون هيونج مين.

فئات التذاكر

يمكن لمحبي وعشاق الكرة الحصول على تذاكر من الفئة 1، والفئة 2، والفئة 3، والفئة 4 بالإضافة إلى عدد محدود من تذاكر الفئة 4 المخصصة لمن يحجز تذاكر المباراة بصورة مبكرة.