الجزيرة خطوات استثمارية عملاقة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يعتبر نادي الجزيرة بشركاته الثلاث كرة القدم، والألعاب الرياضية، والاستثمار من المؤسسات الرياضية الضخمة على المستويين المحلي والقاري، وخطا النادي خطوات عملاقة في عالم الاستثمار، لتوفير دخل مميز للنادي، سيراً على نهج الأندية العالمية، وتعددت المشاريع المميزة بالنادي، التي تخدم الرياضة والمجتمع وحرص «البيان الرياضي» على التواجد في الميدان للوقوف على آخر التطورات في إنشاءات نادي الجزيرة، خصوصاً «المول التجاري» الضخم، والذي يواكب حركة التطور الاستثماري في النادي، وأعلن عنه في نوفمبر 2017، وتم دراسة المشروع بشكل دقيق والمقارنة مع «المولات القديمة والجديدة» ودراسة حالة السوق والمكان، وقررت شركة الاستثمار إنشاء المول، بالتعاون مع مجموعة الفطيم، بتكلفة 1.4 مليار درهم ويتوقع افتتاحه في 2022، وهو مول تجاري يقدم خدمات متنوعة لسكان أبوظبي، ويدر أرباحاً للنادي.

شركة الألعاب الرياضية

وتأتي شركة الألعاب الرياضية ومقرها مبنى «دوم» كقوة داعمة للنادي رياضياً واستثمارياً، حيث تضم صالتين للألعاب الأخرى، تستوعب تدريبات ومباريات فرق الجزيرة بجانب استضافتها لنهائيات بعض فرق الدولة، والبطولات ذات الصفة الاجتماعية، مثل بطولة التسامح والمواي تاي، بجانب البطولات القارية.

وتدخل «أبراج الجزيرة» المتاخمة لاستاد محمد بن زايد، كقوة استثمارية داعمة، وتقدم خدمات طبية، وتيسير أعمال لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة، وتماشياً مع خطط النادي الاستثمارية يمتلك «فخر أبوظبي» فندق نادي الجزيرة، وبذلك استطاع النادي تشييد منشآت تدر دخلاً للنادي، لمواكبة المصروفات الباهظة.

موقع متميز

وبالعودة للحديث عن «المول الضخم فإنه يحتل موقعاً متميزاً بين شارع المطار وشارع المرور في قلب مدينة أبوظبي. ويغطي مساحة 210 آلاف متر مربع، ليخدم 1.27 مليون نسمة يسكنون مدينة أبوظبي وجزر الريم والمارية والسعديات. ويمثل المركز الجديد وُجهة متكاملة للتسوق والحياة العصرية والترفيه، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد متين ومنافس ومستدام ومفتوح على العالم. ويضم «المول» 153 متجراً متنوعاً، وهايبر ماركت على مساحة 9500 متر، و16 شاشة سينما ومركزاً للترفيه العائلي، إلى جانب مركز للياقة البدنية وخيارات متعددة للمطاعم و«كافيهات» داخلية وأخرى في الهواء الطلق ومواقف للسيارات تسع 3 آلاف سيارة، ويتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 80.5 ألف متر مربع ضمن مساحة مبنية قدرها 215 ألف متر مربع.

ملاعب

واستهلكت المساحة الضخمة «للمول» المقدرة بـ 210000 متر مربع، الملاعب الفرعية لنادي الجزيرة، والتي كانت مخصصة لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وتدريبات فرق الرديف والشباب، وقد نقلت تدريبات الفريق الأول إلى ملعب قصر الإمارات، والرديف والناشئين إلى أكاديمية النادي.

استاد

يأتي على رأس الإنشاءات الضخمة في نادي الجزيرة استاد محمد بن زايد، والذي تم تحديثه قبل انطلاق كأس آسيا المختتم في فبراير من العام الجاري، وقد شيد عام 1980 تحت مسمى ملعب الجزيرة، وتم تجديده خلال العامين 2006 - 2009، وتبلغ سعته الاستيعابية 42.056 مقعداً.

ويعتبر الملعب معلماً معمارياً مميزاً في الدولة، والشرق الأوسط، وذلك يرجع إلى تصميمه الفريد والمجهز بأحدث الوسائل، بجانب التصميم الذكي لمدرجات المشجعين، والذي يضمن دائماً مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التي يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.

استضافة

أطلق على المعلب «ملعب الانتصارات» لأنه احتضن وما زال العديد من المباريات التاريخية وشهد الكثير من الانتصارات المهمة لمنتخباتنا الوطنية، كما استضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التي يأتي في مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين في 2003، ومباريات كأس العالم للأندية 2009 و2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية.

ويضم الطابق الأرضي من الملعب مدخلاً لكبار الزوار، قاعة محاضرات، 3 غرف لتبديل الملابس، نادي صحي ونادي «جيمناستك» ومكاتب إدارية، أما الطابق الأول فيحتوي على 32 غرفة لتجمعات ومعسكرات فرق النادي المختلفة وللفرق الزائرة، وقاعة مؤتمرات ومركز إعلامي، وفي الطابق الثاني توجد 4 غرف ملابس للاعبين وغرفتا ملابس للحكام وغرفة لفحص المنشطات، وتوجد صالة لكبار الزوار في الطابق الثالث تتسع لـ 100 شخص بالإضافة إلى مجلس خاص، كما يشتمل الطابق الرابع على غرف للمعلقين.

3

يضم نادي الجزيرة 3 صالات للجوجيتسو مقسمة للفتيات، والرجال والأطفال، على أساس استيعاب الإقبال الكبير في هذه الرياضة الفتية، والتي تحظى بدعم كبير لدى نادي الجزيرة، والذي حقق لاعبوه العديد من الألقاب على المستويات المحلية والقارية والدولية، ويحظى جوجيتسو الجزيرة بإقبال كبير، ولذلك شرع النادي في إنشاء صالات إضافية لاستيعاب الإقبال المتزايد من جانب الشباب والفتيات.

صالات الألعاب تستضيف النهائيات المحلية والبطولات القارية

تأتي شركة الألعاب الرياضية ومقرها مبنى «دوم» كقوة داعمة للنادي رياضياً واستثمارياً، حيث تضم صالتين للألعاب الأخرى، تستوعب تدريبات ومباريات فرق الجزيرة بجانب استضافتها لمباريات مهمة للنهائيات البطولات بجانب المنافسات ذات الصفة الاجتماعية، مثل بطولة التسامح والمواي تاي، وأيضاً البطولات القارية.

ومواكبة لحركة التطور التي تشهدها شركة الألعاب الرياضية تم تحديث صالة تدريبية، لكي تتوافق مع احتياجات اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى «جيم» لمنتسبي النادي ويشمل «جاكوزي وساونا»، لكي يساهم في استشفاء اللاعبين، وتوفير الراحة السلبية لهم، وهي مهمة في عملية تفكيك العضلات واسترخائها، بجانب تخفيض الوزن للاعبي الجوجيتسو والجودو.

وحصلت صالتا شركة الألعاب الرياضية على تراخيص الاتحاد الآسيوي، وتبلغ السعة تقريباً 2500 مقعد لكل صالة، حيث تنقسم إلى صالة علوية وأخرى في الطابق الأرضي، ولكل منها خصائص معينة في استضافة ألعاب رياضية بعينها، بحسب طبيعة اللعبة وما تتطلبه من أرضية وتجهيزات خاصة.

« أبراج الجزيرة» والمسبح الأولمبي يوفران دخلاً مستمراً للنادي

يتبع مشروع «أبراج الجزيرة» لشركة الجزيرة للاستثمار ويضم برجين، الأول يستخدم لأغراض طبية للنساء والولادة، والثاني يجمع عيادات طبية متعددة، وأخرى تستثمر من جانب بعض الجهات الحكومية والخاصة، وتقدم خدماتها على مدار اليوم، وتكمن أهميتها في الأدوار التي تؤديها لقطاع كبير من أهالي مدينة أبوظبي، بجانب تحقيق مكاسب تدعم النادي بشأن نفقات الألعاب المختلفة، وتنظيم المعسكرات التدريبية لفرق النادي.

ومن ناحية اخرى يمتلك نادي الجزيرة مسبحاً أولمبيا، ذا معايير فنية وجودة عالية، تم تحديثه مؤخراً، وهو مستثمر لدى شركة خارجية، بهدف توفير دخل مستمر للنادي، وتتدرب عليه فرق سباحة النادي بالاتفاق مع الشركة المؤجرة.

وتتجه نية الإدارة إلى استثمار المساحات الفارغة في النادي وتوظيفها في صالات «الجيم»، وهذا النوع يستهوي الكثير من المستثمرين، بحيث إن هذا النشاط الرياضي يجد مقومات وإقبالاً كبيراً عندما يقع في نطاق نادٍ رياضي.

75 غرفة فندقية لعشاق الرياضة

يعتبر فندق نادي الجزيرة من المشروعات الاستثمارية الناجحة، تم تحديثه مؤخراً، وأنشئ بهدف تحقيق أرباح للنادي، بالإضافة إلى توفير غرف فندقية لبعض منتسبي النادي، واستيعاب الفرق التي تحل ضيوفاً على النادي، وهو يوفر لعشاق الساحرة المستديرة غرفاً بأسعار مناسبة، وتبعده عن مشاق البحث عن «باركينج» أو استقلال وسيلة مواصلات للذهاب إلى استاد محمد بن زايد لحضور مباراة ما سواء خليجية، أو قارية أو دولية، وتسمح للمشجع بالنزول من غرفته إلى الاستاد مباشرة، ولذلك فإن إشغالات الفندق قبل المباريات الكبرى، تصبح مكتملة .

ويشمل الفندق 75 غرفة مقسمة على مبنيين رئيسيين، الأول باستاد محمد بن زايد مقسم إلى طابقين ويشمل 55 غرفة، والثاني بمبنى شركة الجزيرة للألعاب الرياضية «دوم» ويضم 20 غرفة، وقد وسعت حلقة استثمار الفندق مؤخراً وفتح الباب أمام النزلاء بالحجز «أون لاين» وتعتبر الأسعار جيدة، مقارنة بالمنافسين من الفنادق الأخرى، وباعتبار أنه يقع في نطاق منشأة رياضية.