الوجوه الشابة مكسب النصر والجزيرة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

رغم التعادل السلبي دون أهداف بين فريقي النصر والجزيرة في الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، إلا أن المكسب الحقيقي للفريقين في مباراة، أول من أمس، على استاد آل مكتوم هو الشباب وطاقات اللاعبين الواعدين، والذين يعدون أفضل ما خرج به مدربا كل من الفريقين في المباراة، التي رفع بنتيجتها العميد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع والجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

وأكد الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف مدرب النصر أن فريقه بحث عن الفوز في مباراته أمام الجزيرة، أول من أمس، ولكنه اكتفى بنتيجة التعادل التي لا تقلل من الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبوه، ومعرباً عن رضاه التام عن الأداء، وقال: رأيت لاعبين شباباً ممتلئين بالطاقة والحماس يشاركون في بناء الهجمات ويمررون بشكل جيد، لم نكسب المباراة ولكن كسبنا لاعبين واعدين للمستقبل، وأنا راض تماماً عن أدائهم.

وأضاف: لعبنا 90 دقيقة بشكل منظم وكان الفريق يتحرك قطعة واحدة وهو عامل مهم نبني عليه للمستقبل، وأتمنى أن نستمر على هذا الأداء.

ورفع النصر رصيده على 5 نقاط في المركز الرابع في المجموعة الأولى مقابل 4 للجزيرة وستحسم الجولتان المتبقيتان مصير الفريقين في الـتأهل إلى ربع النهائي، حيث يلتقي العميد المعفى من الجولة المقبلة، الظفرة في ختام دوري المجموعات، بينما يخوض الجزيرة مباراتين أمام الظفرة واتحاد كلباء.

وأوضح المدرب الكرواتي أن النصر كان يستحق الفوز خاصة في الشوط الثاني بالنظر إلى السيطرة الواضحة التي فرضها على المباراة والفرص العديدة التي أوجدها، ولكنها افتقدت إلى اللمسة الأخيرة.

حماس

ورفض كرونو التقليل من حظوظ فريقه في التأهل إلى الدور المقبل بعد تعادله مع الجزيرة، مشيراً إلى أن النصر سيخوض المباراة الأخيرة بالحماس نفسه لتحقيق الفوز، ومعرباً عن تفاؤله بقدرة العميد على حجز بطاقة العبور.

وصرح كرونو أن الوجه الذي أظهره النصر في ظل غياب ما لا يقل عن 8 لاعبين أساسيين مطمئن للغاية حول قدرة الفريق على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

وبخصوص غياب حارس المرمى أحمد شمبيه، كشف كرونو أنه اختار منحه راحة لالتقاط الأنفاس خصوصاً أنه عائد من إصابة الموسم الماضي، وفي الوقت نفسه إشراك إبراهيم عيسى الذي ابتعد فترة طويلة عن المباريات.

تكافؤ

من جهته صرح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، وأن النتيجة جاءت عادلة قياساً على ما قدمه الفريقان على أرضية الملعب، وقال: بشكل عام أعتقد أن الأداء كان جيداً خاصة طاقة اللاعبين الشباب في صفوف فريقي تحديداً، وفي المقابل لم نكن جيدين على مستوى الاحتفاظ بالكرة، وهو ما أثر على المردود الهجومي في صناعة فرص سانحة للتسجيل، وهو أمر غير مُرضٍ بالطبع سنعمل على علاجه خلال الفترة المقبلة.

وحول تعليقه على الصيام التهديفي لفخر أبوظبي في المباراة الثالثة على التوالي، أوضح المدرب الهولندي أنه في مباراتي الدوري الأخيرتين واجه فريقه منافسين أقوياء ولكنه تمكن من خلق فرص للتسجيل لم يتم ترجمتها بالشكل المطلوب، وفي مباراة النصر واجه منافساً مختلفاً بداعي الغيابات في صفوفه، معترفاً أن الجزيرة لم يصنع فرصاً واضحة وبالتالي افتقد التهديد الهجومي وتسجيل الأهداف.

وشدد مدرب الجزيرة على التمسك بطموح المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، وقال: للأسف حظوظنا لم تعد بأيدينا ولكن علينا أولاً أن نقاتل لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين وانتظار نتائج الفرق المنافسة.