شباب الأهلي على بُعد خطوة.. وآمال كلباء تتلاشى

المصدر: كلباء - محمد فضل

بات شباب الأهلي على بعد خطوة من التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الخليج العربي، وذلك بعد وصول الفريق إلى 10 نقاط بعد تخطيه عقبة نمور كلباء أول من أمس بهدف الموالدفي لوفانور، وكان واضحاً إقحام مدربي الفريقين بعدد كبير من اللاعبين الشباب والبدلاء، بغرض الوقوف على جاهزيتهم، ولكي يكونوا بالشكل الأمثل للمشاركة، ولم يخيب اللاعبون صغار السن ظن مدربيهم، وقدموا مباراة على مستوى عالٍ، تؤكد أن لا خوف على دكة بدلاء الفريقين في قادم الاستحقاقات.

وأبعدت الخسارة كلباء نهائياً من سباق التأهل بعد أن تجمد رصيد النمور عند نقطة وحيدة وتعرضه لثلاث هزائم، ورغم ذلك ظهر مدرب كلباء الأورغوياني خورخي داسيلفا راضياً عن أداء فريقه طوال الـ90 دقيقة، في الوقت الذي خرج الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، سعيداً بالنتيجة والأداء والعودة للانتصارات في بطولة كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي أدى بصورة جيدة واستحوذ على غالبية وقت المباراة، لكنه في نفس الوقت لم يهاجم بشراسة. وأشار إلى أنه قام بإقحام عدد من اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا لفترة طويلة وقدموا مردوداً جيداً، خصوصاً وأن الفريق يمر بظروف صعبة بسبب الإصابات أو المشاركة مع المنتخبات الوطنية على صعيد المنتخب الأول أو الأولمبي، أما فيما يتعلق بحظوظه في التأهل، أشار إلى أن كل الحظوظ متساوية على مستوى المجموعتين، قائلاً: في النهاية فإن هناك فوارق بسيطة تحكم أمر التأهل للدور الثاني، وسنبذل كل ما بوسعنا لبلوغ المرحلة المقبلة.

تراجع

وفيما يتعلق بتراجع شباب الأهلي هجومياً في الجولات الأخيرة، قال المدرب: باستثناء مباراة الظفرة فإن القوة الهجومية مطمئنة في الإحصاءات بمعدل هدفين في كل مباراة بما في ذلك مباراة النصر التي سجلنا فيها ولم ينصفنا «الفار»، خصوصاً وأن الأهلي يلعب الكرة الجماعية ولا يعتمد على لاعب بعينه في التسجيل سواء في الوسط أو الدفاع أو الهجوم، ضارباً المثل بعدد من اللاعبين الذين سجلوا في الجولات الماضية على رأسهم يوسف جابر وعبد الله النقبي ومحمد مرزوق ولوفانور.

بدوره قال الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء: إن النتيجة غير عادلة، وهجومنا كان الأخطر بالرغم من امتلاك الضيوف الكرة في غالبية الفترات، إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى باستثناء هدف المباراة الوحيد الذي جاء بسبب خطأين فرديين، بينما لم يستفد كلباء من فرصه الأوفر والأخطر تجاه مرمى شباب الأهلي. وأشار داسيلفا إلى أن فريقه تأثر كثيراً بغياب خمسة من اللاعبين الدوليين بسبب مشاركتهم في أيام الفيفا، معرباً عن أمله في تحديد روزنامة المباريات المقبلة في الدوري والكأس بعد تأكيد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج العربي، مشدداً على ضرورة استمرار مسابقة كأس الخليج العربي أثناء البطولة.