خميمنيز: مطر أفضل لاعب مواطن

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اعتبر الإسباني مانويل خميمنيز المدير الفني للوحدة، قائد فريقه الدولي إسماعيل مطر أفضل اللاعبين المواطنين في الدولة، جاء ذلك رداً على سؤال في المؤتمر الصحفي، الذي تلى فوز الوحدة على عجمان بهدف في كأس الخليج العربي، وقال خمينيز إنه يحترم جميع اللاعبين المواطنين ويقدر إمكاناتهم ولكن من وجهة نظره الشخصية يرى أن مطر هو الأفضل بين اللاعبين الحاليين، وعدّد خمينيز مميزات إسماعيل مطر، مشيراً إلى شخصيته الإيجابية كونه قائداً في غرفة الملابس مع زملائه وهو قدوة حسنة لجميع اللاعبين زيادة على ما يقدمه من مستوى، وقال إنه يحترم قرار المدير الفني للمنتخب في اختياراته.

وقال خمينيز: إن دوري الإمارات في تطور واضح وبات جاذباً للكفاءات الأجنبية من لاعبين ومدربين، معبراً عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على عجمان، ومشيراً إلى أن المباراة كانت فرصة جيدة للعناصر الشابة لتقديم نفسها وفي الوقت نفسه التحضير للمباريات الصعبة المقبلة، وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة واللعب كان متكافئاً إلى حد كبير، وقال إن حماس اللاعبين الشباب مثل إسماعيل الحربي وحسام محمد أحدث الفارق لفريقه وكان سبباً في تحقيق الفوز.

وتحدث خمينيز عن ملامح برنامجه خلال فترة توقف اللعب والتأجيل المتوقع لدوري الخليج العربي فقال إنه لا يستبق الأمور وسيواصل التدريبات بشكل طبيعي يومياً، وفي حال إقرار التأجيل سيتم التشاور مع الإدارة فيما يخص برنامج الإعداد سواء كان معسكراً داخلياً أو خارجياً، وقال خمينيز إنه يتعامل مع جميع المسابقات بأهمية واحدة ولا يوجد تفضيل لبطولة على الأخرى.

مدرب عجمان

واعترف المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي، بتضاؤل حظوظ فريقه في التأهل للدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي بعد خسارته من الوحدة، مشيراً إلى أن الحسابات باتت معقدة والأمور مرتبطة بنتائج الآخرين، لا سيما وبعض الفرق تبقت لها مباراتان وفريقه لديه مباراة واحدة فقط أمام الوصل. وقال الرمادي إن فريقه قدم مستوى أفضل في الشوط الأول بينما ابتعد الأداء كثيراً عن المستوى المطلوب في الشوط الثاني، وأرجع الخسارة بشكل أساسي لإهدار الفرص السهلة، كما حدث في بداية الشوط الثاني عندما أضاع عجمان فرصة ثمينة ارتدت لتعلن عن هدف الفوز للوحدة.

وأوضح الرمادي أن تركيزه في الفترة المقبلة على مسابقة الدوري وينتظر القرار الحاسم الخاص بفترة تأجيل الدوري حتى يضع البرنامج المناسب للإعداد، وقال الرمادي: إن الاختلاف الذي حدث في فريقه بعد البداية الجيدة في 3 جولات من الدوري، يتطلب عملاً كبيراً وتركيزاً جماعياً من جميع اللاعبين، وأضاف أنه راضٍ عما يقدمه المحترفون الأجانب في فريقه ولكنه يأمل تقديم أفضل ما عندهم، منوهاً بأن فريقه خاض المباراة بلاعبين اثنين من الأجانب في حين شارك مع الوحدة 4 أجانب، وقال إنه لا يُحمل المحترفين الأجانب مسؤولية التراجع، خاصة أن الفريق ظل يلعب بثلاثة أجانب من الجولة الثالثة للدوري بعد الإصابة التي أقصت حامد دومبيا، وتوقع الرمادي معالجة أي خلل في فترة الانتقالات الشتوية.