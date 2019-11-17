مبخوت: خسارتنا أمام فيتنام منطقية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد علي مبخوت مهاجم الجزيرة، في تصريحات له عقب تعادل فريقه مع النصر في الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، أن خسارة منتخبنا الوطني من نظيره الفيتنامي الخميس الماضي منطقية في ظل عدم ظهوره بالأداء المطلوب، وقال: خسرنا لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب.

وأضاف هداف المنتخب الغائب عن اللقاء الأخير لـ«الأبيض» للإيقاف: هذا وارد في كرة القدم ولكن حظوظنا مازالت قائمة، أمامنا مباريات الدور الثاني وبإمكاننا تحقيق الانتصارات فيها، وحصد النقاط، لا يوجد شيء صعب، ونحن قادرون على تغيير وضعنا في جدول الترتيب.

وطمأن علي مبخوت الشارع الرياضي حول قدرة منتخبنا على تدارك خسارتي تايلاند والفيتنام، خصوصاً أن مواجهتهما ستكون على أرضنا قائلاً: «سنلتقي تايلاند وفيتنام في الإمارات، وسط جماهيرنا يكون الأمر مختلفاً»، مشيراً إلى أن حسابات التأهل مفتوحة.

وحول حظوظ فريقه الجزيرة في التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، أكد علي مبخوت أن الفوز في الجولتين المقبلتين كاف لحجز بطاقة العبور وهو ما سيركز فريقه على تحقيقه.