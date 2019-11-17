«السامبا» يستأنف تدريباته في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يستأنف المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، اليوم، تدريباته في العاصمة أبوظبي، استعداداً للمواجهة الودية التي ستجمعه مع نظيره الكوري الجنوبي بعد غد على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وكانت بعثة المنتخب البرازيلي عادت إلى أبوظبي أمس عقب خوض «السوبر كلاسيكو» في العاصمة السعودية الرياض أمام المنتخب الأرجنتيني مساء أول من أمس والتي انتهت لمصلحة منتخب «التانجو» بهدف نظيف أحرزه الأسطورة ليونيل ميسي.

ويؤدي منتخب «السامبا» حصة تدريبية في الخامسة مساء اليوم باستاد آل نهيان بنادي الوحدة بمشاركة جميع اللاعبين، وكان من المقرر أن يؤدي الفريق مراناً في الخامسة مساء أمس بحسب الجدول الموضوع من جانب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة تيتي إلا أنه تم إلغاؤه نظراً لضيق الوقت في ظل وصول البعثة أمس عقب ودية الأرجنتين.

من ناحية أخرى يواصل المنتخب الكوري تدريباته على استاد زايد للكريكيت، إذ يقيم الفريق معسكراً في أبوظبي منذ أيام استعداداً للمباراة.

وتعد ودية كوريا الجنوبية الأخيرة للمنتخب البرازيلي في عام 2019 ويسعى من خلالها إلى أفضل ختام للعام الحالي وتقديم أداء قوي خاصة بعد الخسارة من الغريم اللدود الأرجنتين في السوبر كلاسيكو.