الأولمبي يواجه أوزبكستان بسباعي المنتخب الأول

المصدر: دبي- العوضي النمر

يلتقي الأبيض الأولمبي نظيره أوزبكستان مساء اليوم في ثالث مباريات الفريق في البطولة الدولية الودية، وانضم للفريق سباعي المنتخب الأول «علي صالح، محمد شاكر، محمد العطاس، جاسم يعقوب، خليفة الحمادي، عبد الله رمضان، زايد العامري»، بعد فراغهم من مباراة فيتنام الخميس الماضي، والتي خسرها الأبيض بهدف دون رد، وسيعمل مدرب الأولمبي البولندي سكورزا على إشراك السباعي في مباراتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية المقبلة، في ختام مباريات بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في نسختها الثالثة، بمشاركة 8 منتخبات آسيوية.

وبانضمام سباعي المنتخب الأول، تكون صفوف الأبيض الأولمبي اكتملت للمرة الأولى منذ مارس الماضي، حيث لم يشارك اللاعبون مجتمعون مع بعضهم البعض لظروف مختلفة، وهو ما يمكن المدرب سكورزا من وضع التكتيك الخاص به، وتدريبهم على الأسلوب الذي سيخوض به نهائيات كأس آسيا تحت 23 في نسختها المقبلة في يناير 2020، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو. وكان الأبيض فاز على السعودية أمس الأول، بهدفين دون رد، في ثاني مواجهاته في البطولة الودية، محققاً الانتصار الثاني، بعدما فاز نظيره السوري في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

سعادة

من جانبه، أعرب مدرب الأولمبي سكورزا، عن سعادته بانضمام سباعي المنتخب الأول، حتى يقف على مستوياتهم، موضحاً: من المهم بالنسبة لي رؤية هؤلاء اللاعبين في التجمع الحالي، وأنا سعيد بمشاركة خمسة منهم مع المنتخب الأول في مباراة فيتنام، فهذا أمر رائع، وأنا أثق في قدرات جميع اللاعبين الذي جرى استدعاؤهم للانضمام للمنتخب، فهم مصدر قوة فريقي، ويملكون قدرات فنية مميزة، وسيعملون بقوة، وقادرون على تحمل الضغوطات واللعب بشكل قتالي.

موضحاً أن، البطولة الحالية قدمت فوائد عديدة للأولمبي، خصوصاً أن نظامها مشابه لمنافسات كأس آسيا تحت 23 سنة في دور المجموعات، حيث يلعب المنتخب مباراة ويرتاح يوماً، ومن ثم يلعب اليوم التالي، وهذا يحتاج إلى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، حتى لا ينخفض معدل اللياقة البدنية لديهم.

مخاوف

وبخصوص المخاوف التي تزعجه، قال سكورزا: «أخاف فقط من الإصابات، فهي دائما تزعجني، وحزين لإصابة ماجد سرور ومنصور الحربي في مباراة سوريا، وحالياً أصيب الحارس محمد حسن الشامسي، وأنا في انتظار التقرير الطبي لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة أوزبكستان، بعدما شعر بالألم في لقاء السعودية». كما أثني سكورزا، على أداء اللاعبين في مواجهة السعودية، وقال: «قدموا مستوى مميزاً، خصوصاً في ظل التغييرات الكبيرة التي أجريتها على التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى، والمنتخب السعودي كان نداً قوياً، وشكل ضغطاً كبيراً علينا، واستطعنا التغلب عليه، وسأواصل على النهج نفسه اليوم أمام أوزبكستان، بإشراك عناصر جديدة، وتحديداً السباعي المنضم حديثاً إلينا.

تدوير

بدوره، أشاد جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي، بأداء المنتخبين الإماراتي والسعودي، لافتاً إلى أن المباراة كانت جيدة من الطرفين، وقال:»كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني شكل لاعبو الأخضر خطورة علينا، نسبة للتغييرات التي قام بها المدرب، في إطار سياسة التدوير التي يتبعها، إلا أن اللاعبين تحملوا عبء المباراة، واستطاعوا المحافظة على فوزهم بهدفين دون رد«. ورأى بوهندي أن معدل الانسجام بين اللاعبين بدأ يرتفع بوتيرة جيدة، لا سيما أن عدداً كبيراً منهم لعبوا مع بعضهم البعض مباريات كثيرة، ولكن في التجمع الحالي، تم إضافة عناصر جديدة، ولهذا سيكون هناك تركيز على زيادة الانسجام بينهم.

وفي ما يتعلق بالتطورات التي طرأت على الأبيض الأولمبي، بعد إعلان المشاركة في خليجي 24، قال بوهندي:»جميع الأمور الخاصة بالتطورات الأخيرة مطروحة للنقاش على طاولة اجتماعات اتحاد الكرة اليوم، للتباحث حولها، والخروج بالقرارات التي تصب في مصلحة منتخبات الإمارات".