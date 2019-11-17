«الزهور» بطلة مدارس أثينا لكرة القدم للصالات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظمت مجموعة أثينا التعليمية، بطولة كرة القدم الخماسية للصالات للطلاب والطالبات، وذلك بمشاركة مدارس المجموعة التعليمية، والتي أقيمت في مدرسة الرسالة العلمية الخاصة في الشارقة، بوجود ما يقرب من 200 طالب وطالبة، حيث اتسمت المباريات بالحماس والتشويق، وفي نتائج بطولة الطلاب، حصلت مدرسة الزهور على المركز الأول والميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزها في مباراة قوية على نظيرتها المدرسة الأمريكية الدولية بضربات الجزاء 2-1، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وفي مباراة المركزين الثالث والرابع، حلت مدرسة الرسالة العلمية ثالثة، بعد فوزها على مدرسة الوحدة بهدف نظيف وحيد.

وفي بطولة الطالبات، حققت مدرسة الزهور أيضاً المركز الأول، بعد فوزها في المباراة النهائية على مدرسة الرسالة الأمريكية بهدفين مقابل هدف، وجاءت المدرسة الأمريكية الدولية في المركز الثالث، بفوزها على مدرسة الوحدة بضربات الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتأتي هذه الفعاليات، تزامناً مع برنامج تحدي دبي للياقة البدينة، كما سيقام سباق للماراثون بعد غد الثلاثاء على ممشى الخوانيج، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بمشاركة ما يقارب 300 طالب وطالبة.