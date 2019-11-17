فوز الوصل وحتا ..والعين يتأهل إلى دور الثمانية للكأس

المصدر: متابعة: عز الدين جاد الله وعلي الظاهري وأحمد عيسى

أنعش الوصل آماله في التأهل إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي بفوزه أمس على ضيفه بني ياس 2-0، بملعب الوصل في زعبيل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، أحرز هدفي الوصل: فابيو ليما في الدقيقتين 67، 72. وألغى الحكم هدفاً للوصل في الدقيقة 84 بداعي التسلل.



ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 6 نقاط مقترباً من المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد «السماوي» عند 5 نقاط.



وأنعش فريق حتا حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية بفوزه على ضيفه الشارقة 1 - 0، سجل الهدف سعيد جاسم في الدقيقة 17، ووصل حتا إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 6 نقاط.



وتأهل العين إلى دور الثمانية متصدراً المجموعة الأولى بفوزه على مضيفه الظفرة 2 - صفر، بوصوله إلى النقطة العاشرة ويتبقى له مباراتان، أحرز ثنائية «الزعيم» كايو كانيدو من ضربة ثابتة في الدقيقة 32 ومسعود سليمان مدافع الظفرة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 86، ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط وتجمد الظفرة عند 7 نقاط.