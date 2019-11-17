رابطة المحترفين تبحث مع الأندية إعادة برمجة الدوري والكأس

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعقد رابطة المحترفين اجتماعاً اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي مع الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي، ولجنة المسابقات وممثلي القنوات التلفزيونية رعاة الدوري، لبحث إعادة برمجة المسابقات وفق مشاركة المنتخب في «خليجي24»، ومن المنتظر إيقاف الدوري بداية من الجولة 8 ، وتوجد عدة سيناريوهات بشأن فترة التوقف وفق ظروف مشاركة المنتخب.

كما تتم إعادة برمجة دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بدلاً من موعدها المقرر أيام 2، 3، 4 ديسمبر المقبل.

ويتجمع «الأبيض» 22 الجاري في دبي، ويغادر في اليوم التالي للمشاركة في «خليجي 24»، ويعود الهولندي مارفيك، مدرب المنتخب، إلى دبي الأسبوع المقبل، من أجل إعلان قائمة «الأبيض» المشاركة بالبطولة. من ناحية اخرى دعا محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة الجماهير إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للاتحاد فقط في التعاميم التي تُصدر بخصوص تعليمات الشأن الكروي بالدولة، داعياً الجميع إلى عدم نشر أو تداول أخبار مغلوطة لم تصدر ولم تُنشر في القنوات الرسمية.