دبا الفجيرة ينفرد بصدارة «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انفرد دبا الفجيرة بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالنقطة السادسة بفوزه، أمس، على مضيفه مسافي 4 -1 في الجولة الثانية للبطولة، سجل الرباعية خالد عبدالله والبرازيلي فينكيوس سيلفا عبدالله محمد وأحمد راشد وسجل هدف «النواخذة» فيصل حسين.

وتقدم مسافي بشكوى ضد الحكم علي الزرعوني مستنداً للخطأ الذي ارتكبه بخروج لاعب مسافي بدر بلال من الملعب عند الدقيقة 77 وكان المقصود خروج زميله موسى ارتيتا بإشارة من الحكم الرابع ياسر الزعابي والذي قام برفع لوحة التبديل متضمنة رقم موسى وليس بدر . وتعادل البطائح ودبا الحصن سلبياً ، فيما فاز مصفوت على التعاون 3 -2 .