مسافي يشكو حكم مباراة دبا الفجيرة

المصدر: متابعة-محمد فضل

تقدم نادي مسافي بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام دبا الفجيرة التي جرت مساء اليوم وانتهت بفوز النواخذة على مسافي بنتيجة 4-1

واستند مسافي في شكواه للخطأ الواضح الذي ارتكبه الحكم علي الزرعوني اثناء خروج لاعب مسافي بدر بلال من الملعب عند الدقيقة 77 وكان المقصود خروج زميله موسى ارتيتا بإشارة من الحكم الرابع ياسر الزعابي والذي قام برفع لوحة التبديل متضمنة رقم موسى ارتيتا وليس بدر بلال.

وكان دبا الفجيرة قد اعتلى صدارة دوري الدرجة الأولى رافعاً رصيده إلى 6 نقاط مستفيداً من تعثر فريقي دبا الحصن والبطائح بعد نهاية مباراتيهما معاً على وقع التعادل السلبي ليرفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط وهو نفس رصيد مصفوت الفائز على التعاون مساء اليوم بنتيجة 3-2.

ليبقى التعاون ومسافي بلا رصيد من النقاط وكان التعادل السلبي قد خيم على مباراة أمس بين الإمارات والعربي إلى جانب الذيد والعروبة