الوصل يتغلب على بني ياس وينعش آماله بالتأهل في "الكأس"

المصدر: دبي - عز الدين جادالله- تصوير سالم خميس

أنعش الوصل آماله في التأهل إلى دور ال"8" لمسابقة كأس الخليج العربي عقب تغلبه مساء اليوم على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-0، في لقاء الفريقين على ملعب نادي الوصل بزعبيل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

أحرز هدفي الوصل: فابيو ليما في الدقيقتين "67، 72".

وبالنتيجة يرفع الإمبراطور رصيده إلى 6 نقاط مقترباً من المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد السماوي عند 5 نقاط.

وأجرى بني ياس تبديلاً اضطراريا مبكرا في الدقيقة "10"، بعد إصابة حسن المحرمي الذي غادر أرضية الملعب وحل بديلاً عنه البرازيلي جواو فيكتور.

وضاعت من أصحاب الأرض عدة فرص أمام مرمى الفريق الضيف في الشوط الأول عن طريق سالم العزيزي وفابيو ليما، لكن استطاع الأخير تعويضها في الحصة الثانية عندما سجل هدفي المباراة بمفرده، وسط محاولات محدودة من لاعبي السماوي، وألغى حكم المباراة هدفاً للوصل في الدقيقة "84" عن طريق سالم العزيزي بداعي التسلل.