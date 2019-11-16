العين يعبر الظفرة بثنائية ويقترب من التأهل

المصدر: ابوظبي - أحمد عيسى

تمكن العين من عبور مضيفه الظفرة 2-صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من منافسة كأس الخليج العربي "المجموعة الأولى" بعد مستوى جيد رغم غياب كبار الأسماء عن الفريقين، أحرز ثنائية الزعيم كايو كانيدو من ضربة ثابتة في الدقيقة 32 ومسعود سليمان مدافع الظفرة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 86، ليرفع العين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، وبقي الظفرة في 7 نقاط بالترتيب الثالث.

وتميزت المباراة خلال شوطي اللعب بأداء مفتوح من الفريقين اللذين تبادلا الهجمات، وقدما مستوى جيدا، مع وجود بعض الفرص التي شكلت خطورة على مرمى الفريقين مثل تهديفة جواو بيدرو مهاجم الظفرة التي مرت جوار القائم الأيسر، وبعض المحاولات من الفريق الضيف عن طريق جمال معروف وكايو كانيدو الذي تمكن من هز الشباك في الدقيقة 32 بضربة ثابتة قريبة من خط المرمى وضعها في شباك عبد الله سلطان بإتقان.

وفي الحصة الثانية أرتفع مستوى الظفرة بحثا عن تعديل النتيجة و كثف من طلعاته الهجومية لكن دفاع العين لعب بتماسك ، وشارك في بناء الهجمات التي عبرت عن رغبته في تأمين النتيجة بالهدف الثاني الذي جاء هدية من المدافع مسعود سليمان بالخطأ في مرماه نتيجة الضغط الذي قام به الزعيم في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي كانت نهايته سعيدة للزعيم الذي حسم المواجهة بثنائية رفعت رصيده إلى النقطة العاشرة متساوياً مع شباب الأهلي الذي يتصدر المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة وأصبحا سويا على بعد نقطة من التأهل الى مرحلة دور الثمانية.