حتا يهزم الشارقة وينعش حظوظه في "الكأس"

المصدر: حتا - علي الظاهري

انعش فريق حتا حظوظه في التاهل إلى دور الـ 8 لمسابقة كأس الخليج العربي بعد فوزه على حساب ضيفه الشارقة بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد اليوم لحساب الجولة الخامسة، ليرفع رصيده الى 4 نقاط فيما تجمد رصيد الشارقة عند 6 نقاط .

سجل هدف حتا سعيد جاسم في الدقيقة 17

وواصل حتا عروضه الرائعة، وقدم مستوى مميز رغم دفع المدرب اليوناني كونتيس بتشكيلة مختلفة، وترجم اصحاب الأرض أفضليتهم بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17بأقدام اللاعب سعيد جاسم الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك ليسجل أول أهدافه مع حتا، منذ الانضمام الى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة.

حاول فريق الشارقة العودة إلى المباراة ونجح ماركوس ميلوني في الاقتراب وتسديد كرة خادعة ابعدها حارس مرمى حتا زايد الحمادي إلى ضربة ركنية.

لم تفلح محاولات الشارقة في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، حيث لم تشكل هجمات الضيوف خطورة بالغة وألغى الحكم هدف لهم في الدقيقة 68 بداعي التسلل.