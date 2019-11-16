الصقور لا تطير في «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

واصل فريق الإمارات أمس نزيف النقاط ووقع في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه العربي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى ليضع كل فريق نقطة في رصيده ويرفع الإمارات رصيده إلى نقطتين والعربي إلى الرصيد نفسه، كما عاد العروبة من ملعب الذيد بتعادل غالٍ 2-2، تقدم للعروبة في الدقيقة 16 اللاعب مالك أحمد، وتعادل للذيد ق 17 اللاعب محمد المربوعي، وأضاف زميله محمد رفاعي الهدف الثاني ق 35، بعدها بدقائق أدرك لاعب العروبة جاسم محمد التعادل لفريقه، وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع البطائح بدبا الحصن ويلتقي مسافي بدبا الفجيرة ومصفوت ضد التعاون.