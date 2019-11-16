خورفكان يخسر وديّة ضمك السعودي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

خسر خورفكان مباراته الودية التي جمعته بضمك السعودي بملعب العروبة، أول من أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقام مدرب خورفكان الصربي جوران بإشراك عدد كبير من لاعبي الفريق الرديف والبدلاء من أجل تجهيزهم للمشاركة في مباريات الدوري، وسيستكمل خورفكان اليوم مبارياته الودية مع أحد فرق المؤسسات في تجربة ثانية تأتي في إطار إعداد نسور الفريق لمباريات دوري الخليج العربي المقبلة، والتي يواجه فيها ضمن مباريات الجولة الثامنة فريق الظفرة يوم 22 الجاري بملعب شباب الأهلي في العوير.