النصر والجزيرة.. جولتان تحسمان التأهّل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حسم التعادل السلبي، أمس، لقاء النصر والجزيرة، لحساب الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 5 نقاط رابعاً والجزيرة إلى 4 نقاط خامساً، وستحسم الجولتان المتبقيتان مصير الفريقين في الـتأهل إلى الدور المقبل، كما تفرد الوحدة بصدارة الثانية وتأهل رسمياً للدور ربع النهائي بعد فوزه باستاد راشد بن سعيد، على عجمان بهدف نظيف ورفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط، وبقي عجمان سادساً بـ 3 نقاط.

كما فاز شباب الأهلي على اتحاد كلباء 1-0، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، يصعد بها للصدارة مؤقتاً. وينتظر نتائج الفرق الأخرى لحسم تأهله إلى دور الثمانية.