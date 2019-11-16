الأولمبي يفوز بهدفين على الأخضر

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

فاز الأبيض الأولمبي على شقيقه السعودي بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب محمد الحمادي في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس، على ملعب شباب الأهلي بالعوير في دبي لحساب الجولة الثانية من منافسات النسخة الثالثة لكأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية، تحت 23 سنة، والتي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع ‪SPORT‬ ‪IAST‬ للفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات آسيوية. وكان الأبيض فاز على سوريا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما خسرت السعودية من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.