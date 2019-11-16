الوصل وبني ياس.. طوق النجاة

المصدر: دبي - خالد المهيري ــ أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف الوصل فريق بني ياس في ختام مباريات الجولة التي تنطلق الثامنة والنصف مساء السبت، على استاد زعبيل. ويحتل الفهود المركز الخامس في المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يتواجد السماوي في المركز الرابع وفي رصيده 5 نقاط.

ويسعى «الإمبراطور» إلى العودة بقوة في منافسات البطولة، من جانبه، أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن مباراة اليوم هي الفرصة الأخيرة للتأهل للدور المقبل؛ لذلك فإن الفوز بالمباراة هو الهدف الأساسي.

وأضاف قائلاً: نتائج المباريات الثلاث الأخيرة بدوري الخليج العربي تمنح الفريق المزيد من الثقة في الملعب، وأضاف ريجيكامب: فريقي كان قريباً من تحقيق الفوز أمام نادي الوحدة في اللقاء الأخير في الدوري، لكننا أهدرنا أهدافاً سهلة، لذلك علينا أن نكون حاسمين أكثر أمام المرمى.

دافع

من جانبه، تغزل الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي في منافسه، وقال إنه يعرف الوصل منذ 30 عاما عندما أقام معسكرا مع أحد الفرق التي كان يشرف على تدريبها، ذاكرا أن الوصل منذ ذلك الوقت فريق كبير ودائما يتميز بعناصر جيدة من اللاعبين ويقدم كرة قدم رائعة.

كما أكد شايفر الاهتمام بلقاء اليوم والدخول إلى أرضية الملعب بحماس، وأضاف: لا نفرق بين الدوري وكأس الخليج العربي، كل المباريات لدينا مهمة ونلعب بدافع الفوز فقط مع حرصنا التام على تقديم مستوى جيد، وهذا ما نريد إن نفعله أمام الوصل.

وكشف مدرب السماوي عن مشاركة الحارس الثاني محمد خلف بديلاً لفهد الظنحاني الذي يعاني من إصابة طفيفة وأضاف: أيضاً نواجه غياب بعض اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب الأولمبي، لكننا نمتلك بدائل جيدة قادرة على تعويض النقص، وأوضح المدرب الألماني، أن المباراة ستكون صعبة لأن المنافس فريق قوي ويتمتع بقوة هجومية متميزة بقيادة ليما، مبينا أنهم سيعملون على الحد من خطورة الوصل الهجومية وتحقيق التفوق عليه في اللقاء، ذاكرا أن فريقه جاهز تماما لأداء هذه المهمة بنجاح.